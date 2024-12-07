Bahçeli'nin 'darbeci' ilan ettiği 3 polis müdürü göreve döndü

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve aynı şubede müdür yardımcısı olan Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bünyesinde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca açığa alındı.





T24'ün haberine göre, üç polis müdüründen Çelik ve Demircan, Kaplan soruşturması çerçevesinde gizli tanık olan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçmasının ortaya çıkması sonrasında gözaltına alınarak tutuklandı.





Adli soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanlığı skandalın detaylarının ortaya çıkarılması amacıyla müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettiş talebiyle Çelik, Öner ve Demircan açığa alındı.





AKTİF GÖREVE DÖNDÜLER

Üç polis müdürünün idari işlem kapsamındaki açık işlemi perşembe günü İçişleri Bakanlığı’nca sonlandırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla üç polis müdürü yeniden aktif göreve döndü. Üç polis müdürü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü emrinde göreve başlatıldı. Üç polis müdürünün, önümüzdeki günlerde eski görevlerine ya da aynı konumdaki benzer başka göreve atanması mümkün olacak.





Haklarındaki açık işlemi sonlandırılan üç polis müdürü, hem polis kimliklerini hem de beylik silahlarını yeniden edinebilecek. Ayrıca, açık işlemi sırasında aylık maaşlarından yapılan birikmiş kesintilerini alabilecek.





Ankara Emniyeti’nde patlak veren gizli tanık skandalı, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından “hükümete yönelik darbe girişimi” olarak değerlendirildi. MHP lideri Bahçeli, olaya adı karışan polisleri “darbeci” olarak nitelendirdi. Ancak sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgilendirilen Bahçeli, darbe iddiasından vazgeçti.



