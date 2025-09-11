Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin elini öpen özel harekatçı emniyet müdürlüğüne getirildi /11 Eylül 2025 10:08

Bahçeli'nin elini öpen özel harekatçı emniyet müdürlüğüne getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22'si de merkeze çekildi. Yeni atamalar arasında, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyareti sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen Süleyman Karadeniz de bulunuyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Emniyet Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın imzasıyla 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

ATAMALAR ARASINDAN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de Erdoğan'ın imzasıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti.

Bahçeli'yi Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşılamış bu karşılama sırasında Karedeniz Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü.

Karadeniz'in el öpmesi gündem olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'nin elini öpen özel harekatçı emniyet müdürlüğüne... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:54