Bahçeli'nin elini öpen özel harekatçı emniyet müdürlüğüne getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Emniyet Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan'ın imzasıyla 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.
ATAMALAR ARASINDAN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de Erdoğan'ın imzasıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti.
Bahçeli'yi Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşılamış bu karşılama sırasında Karedeniz Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü.
Karadeniz'in el öpmesi gündem olmuştu.