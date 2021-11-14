Bahçeli'nin eski başdanışmanından dikkat çeken açıklamalar

"SEÇİMİN KADERİNİ CÜZDANSIZLAR BELİRLEYECEK"





"MUHALİF SEÇMENE SESLENİYORUM..."





Aydın Menderes’le Refah Partisi'ne katılan, akabinde Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ve son olarak MHP'den milletvekili olan Gürcan Dağdaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.Türkiye’deki merkez sağ siyasetin tanınmış isimlerinden olan Dağdaş, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 2014 yılında MHP'den istifa etmeden önce Bahçeli'nin başdanışmanı olarak görev yapan Dağdaş, "AKP'ye ve MHP'ye oy vermiş, hala duygu olarak orada bulunan vatandaşlarımız da her geçen gün benim bu kandırılmayın sözümden önemli ölçüde sonuç çıkaracak ve bu konuda kendisinin terazisini kurabileceği bir tabloyla karşımızda duracaktır." ifadelerini kullandı.Twitter hesabından bir video paylaşan Dağdaş, paylaşımına "Seçimin kaderini 'cüzdansızlar' belirleyecektir. Muhalif seçmen, aklını siyaset simsarlarına kiraya vermemelidir." notunu düştü.Dağdaş, videoda şu ifadeleri kullandı:"Yine zaman zaman şu şununla görüştü, şu ittifaktan çıkıp şu ittifaka mı gidecek. Şu partinin davranışı bir güvensizlik oluşturuyor üzerinde bir zanlar oluştu. Şurada burada laflar duyuyorum. Bakın açık söylüyorum, Cumhur İttifakı'na elini süren siyasi parti yanmıştır. Sadece tabelası kalır. Kimin kimin yanında olacağı toplumda kristalize olmuştur. Cumhur ittifakı'nın yanında olanlar ve karşısında olanlar... Ne demiştik biz bu konuyla ilgili. Cüzdansızlar ve de vicdansızlar. Seçimin kaderini cüzdansızlar belirleyecektir. Cüzdansızlara bu sefer düşen, dünkü kandırılmışlık duygusundan ders çıkarmaktır. Artık bundan sonra bir halk goygoyculuğunun peşine düşüp, dinin, mezhebin, etnisitenin esiri olup bunların üzerinden aklını siyaset simsarlarına kiraya vermemelidir.Muhalif siyasete, muhalif seçmene sesleniyorum. AKP'ye ve MHP'ye oy vermiş, hala duygu olarak orada bulunan vatandaşlarımız da her geçen gün benim bu kandırılmayın sözümden önemli ölçüde sonuç çıkaracak ve bu konuda kendisinin terazisini kurabileceği bir tabloyla karşımızda duracaktır."