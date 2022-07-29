Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin hukuk danışmanı görevi bıraktı /29 Temmuz 2022 12:05

Bahçeli'nin hukuk danışmanı görevi bıraktı

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinden istifa etmesi çok konuşulan Hamit Kocabey, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanlığı görevinden de istifa ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

MHP kontenjanından Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen ve 14 Ekim 2021'de bu görevinden istifa eden Hamit Kocabey, istifasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşmış ve istifa kararını Bahçeli ile yaptığı istişare sonunda aldığını söylemişti.


İstifasıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılan Kocabey’le ilgili en çok konuşulanlardan biri de, bir dava kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin serbest bırakılması için hakime baskı yaptığı yönündeki iddiaydı.

Hamit Kocabey, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve partinin hukuk danışmanlığına getirilmişti. 

Kocabey'in partisindeki görevinden de istifa ettiği belirtildi. Kocabey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dostlar; uzun bir süre kamu hizmeti ve siyaset ile iştigal ettik, sağlığımızı ikinci plana attık, kronik sağlık sorunları ve tedavi süreci nedeniyle MHP’deki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Saygılarımla…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'nin hukuk danışmanı görevi bıraktı Sonraki Haber >>

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:58:52