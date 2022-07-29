Bahçeli'nin hukuk danışmanı görevi bıraktı

MHP kontenjanından Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen ve 14 Ekim 2021'de bu görevinden istifa eden Hamit Kocabey, istifasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşmış ve istifa kararını Bahçeli ile yaptığı istişare sonunda aldığını söylemişti.









İstifasıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılan Kocabey’le ilgili en çok konuşulanlardan biri de, bir dava kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin serbest bırakılması için hakime baskı yaptığı yönündeki iddiaydı.





Hamit Kocabey, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve partinin hukuk danışmanlığına getirilmişti.





Kocabey'in partisindeki görevinden de istifa ettiği belirtildi. Kocabey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





“Değerli dostlar; uzun bir süre kamu hizmeti ve siyaset ile iştigal ettik, sağlığımızı ikinci plana attık, kronik sağlık sorunları ve tedavi süreci nedeniyle MHP’deki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Saygılarımla…”