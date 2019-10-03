Bahçeli'nin ikinci kez hastaneye kaldırıldı iddiası ortalığı karıştırdı

Devlet Bahçeli’nin tekrar hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu iddialarına ateş püsküren Semih Yalçın, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyleyen Yalçın, haberlerin ise maksatlı çıkarıldığını ifade etti.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. İddialara ateş püsküren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ise Bahçeli’nin sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek selamını iletti.





Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara Semih Yalçın twitter’dan cevap verdi. Twitter’daki bir hesap üzerinden Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin asılsız iddialar yer aldığını söyleyen Yalçın, kaos ve fitne amaçlı bu tür söylentilere kulak verilmemesi gerektiğini belirtti.