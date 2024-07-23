Bahçeli'nin işletmesini CHP'li belediyeden aldığı huzurevinde fahiş zam!

MHP'nin Etimesgut Belediyesi’ni kaybetmesinin ardından Bahçeli, belediyenin işlettiği huzurevi için harekete geçti. Belediyenin elinden alınarak, Devlet Bahçeli tarafından kurulan İl Bilge Hatun Vakfı’na verilen huzurevinde fahiş fiyat artışına gidildi.





2011 yılında MHP’ye yakınlığıyla bilinen Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Etimesgut’ta bir huzurevi inşa etmeye karar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından “İlbilge Hatun” adı verilen huzurevinin temeli atıldı. 2014 yılının şubat ayında da yine Bahçeli tarafından huzurevinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından, binayı inşa eden dernek, huzurevinin işletmesini o dönem Etimesgut Belediyesi’ne bıraktı. Belediye ile dernek arasında 13 Haziran 2015’te bir protokol imzalandı. Bu protokol ile huzurevinin işletme gideri, personel, güvenlik, gıda, iaşe, elektrik, su, yakıt ve diğer harcamaları ile aboneliklerin belediye tarafından yapılacağı belirtildi.





30 Haziran 2024 tarihinde ise yeni belediye yönetimine protokolün süresinin uzatılmayacağı bildirildi. Ardından huzurevinin işletmesi 1 Haziran 2024’te Devlet Bahçeli tarafından kurulan İl Bilge Hatun Vakfı’na verildi.





Böylede tek kişilik odada kalan bir yaşlının aylık ücretine yüzde 140, iki kişilik odada konaklayanların ücretine ise yüzde 110 zam yapılmış oldu.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; temmuz ayının başında yeni huzurevi yönetimi, yaşlıların ailelerini arayarak. “Huzurevi ücretine zam yapıldı. Kurumumuz konaklayan yakınınız için zamlı ödeme yapmanız gerekiyor” dedi. Zam yapıldığını doğrulayan huzurevi yönetimi, “Huzurevi İl Bilge Hatun Vakfı’na devredildikten sonra tek kişilik oda fiyatımız 12 bin 500 TL’den 30 bin TL’ye, iki kişilik odalarımız için aldığımız ücret ise 9 bin 500 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı” ifadelerini kullandı.Yakınları huzurevinde kalan vatandaşlar ise “Koskoca MHP’ni parası mı yok? Zaten ekonomik kriz var ve ekonomik durumumuz iyi olmadığı için yakınlarımız belediyenin huzurevinde kalıyordu. Belediye yönetirken ücretler normal denebilecek bir düzeydi ancak şimdi fahiş zam yaptılar. Seçim yenilgisinin hıncını yakınlarımızdan, yaşlılardan mı çıkarıyorlar?” diyerek tepki gösterdi.