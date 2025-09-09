Bahçeli'nin isteğiyle görüştü: 'Kayyım atanması doğru değil'

Eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmelerden sonra bir dikkat çeken ziyarete daha imza attı.





GÖRÜŞMEYİ BAHÇELİ İSTEDİ

Çetin, bugün TBMM’de MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Görüşme 15 dakika sürdü. Görüşmeyi MHP lideri Bahçeli'nin istediği iddia edildi. Söz konusu iddiaları gazeteci Hilal Köylü şöyle dile getirdi:





"Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini bir anlamda İmamoğlu istiyor. 'Demokratik ülkelerde böyle olmaz' diyerek siyaset yapamadıklarını ve CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirtiyor. Bahçeli ise hukuk işlerinden sorumlu olduğu için Çetin'i Feti Yıldız'a yönlendiriyor. Bugünkü görüşmede hukuka dair konuların konuşulması bekleniyor."





BU AÇIKLAMA ÇOK KONUŞULACAK

Köylü'nün bu ifadelerinin yer aldığı videoyu ise Hikmet Çetin sosyal medya hesabından tekrar paylaşarak onaylamış oldu.





15 dakika süren görüşme sonrası Çetin'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre, görüşme sonrası Çetin, "Kemal Bey hiç konuşmuyor. Partinin başına geçmek istiyor. Ama öyle olursa sokağa dahi çıkamaz" değerlendirmesinde bulundu.





MHP'li Yıldız ise görüşmede "Kayyım atanması doğru değil" dedi.





NELER KONUŞULDU?

Görüşmenin ardından Hikmet Çetin, Feti Yıldız’ı uğurlarken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki dost olarak ziyarete geldi" diye konuştu. Feti Yıldız da "Evet" karşılığını verdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine Feti Yıldız, "Genel konuları konuştuk. Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var, her şey var" dedi. Tutuklu belediye başkanları konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna Feti Yıldız, "Genel konuştuk" yanıtını verdi.





NE OLMUŞTU?

2 Eylül 2025 tarihinde, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etmişti. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, baş başa gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü ve Bahçeli’nin Çetin’i samimi bir şekilde uğurladığı belirtilmişti. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, iki ismin el ele poz vererek samimi bir görüntü sergilemesi dikkat çekmişti.