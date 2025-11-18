Bahçeli'nin istemesiyle komisyon ‘İmralı oylaması’ kararı aldı: “En kısa zamanda gideceğiz”

6 Kasım ve 13 Kasım’daki ertelemelerin ardından TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyeleri, 17’nci toplantı için bir araya geldi. Yaklaşık 5,5 saat süren kapalı oturumun sonunda, komisyon, cuma günü saat 14.00’te İmralı Adası’na gitme konusunda oylama yapılmasına karar verdi.





toplantının basına kapalı devam etmesi için yeniden yapılan oylamada CHP’lilerin çekimser kaldığı oylamada, TİP Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve DP Milletvekili Haydar Altıntaş da basına kapalı yapılmasına karşı oy kullandı.





Komisyon toplantısının sona ermesinin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Komisyon’da İmralı’ya gitme oylaması yapılacağını açıkladı.





“Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda da gideceğiz”





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda cuma günü İmralı’ya gidilip gidilmemesi üzerine oylama yapılmasına karar verildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan MHP’li Feti Yıldız, “En kısa zamanda gideceğiz” dedi.Toplantıda konuşma yapan Kurtulmuş, konuşmasını tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sunum yapacağını açıkladı.Kurtulmuş, bakanlar ve MİT Başkanı’nın komisyonun ilk toplantısında da sunum yaptığını hatırlatarak, “O tarihten bu yana kurum olarak sahada yaptıkları gözlemleri dinlemek ve ardından sorular sormak için toplantıyı açıyorum. Ancak toplantının konunun hassasiyeti ve bilgilerin önemi nedeniyle gizli, yani kapalı oturum şeklinde yapılmasını teklif ediyorum” dedi.Komisyon toplantısından çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şu ifadeleri kulalndı:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, günlerdir süren İmralı tartışmalarının sona ermesini isteyerek İmralı’ya gitmekte direnmenin bir anlamı olmadığını vurgulamıştı.“Yanıma üç arkadaşımı alarak kendi imkânlarımızla İmralı’ya gitmekten, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten çekinmeyiz” ifadelerini kullanan Bahçeli’ye ilk destek DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan gelmişti. Bakırhan, Bahçeli’nin söz konusu açıklamalarına ilişkin “Meclis Komisyonunun artık bir gün bile kaybetmeden kararını alarak İmralı’ya gitmesi gerekmektedir. İmralı’ya gitmeyi bir siyasi uyuşmazlık odağı haline getirmemek, tabuya çevirmemek doğru bir tutum olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.