Bahçeli'nin kabinede adamı yok ama...

Fransız haber ajansı AFP, kapsamlı bir Türkiye analizi ile gündem oldu.





Ajans, “Türkiye’de iktidarı belirleyen siyasetçi Erdoğan’ı sağa çekiyor” yorumunu yaparken, “Bazıları onu Türkiye’nin iktidarı belirleyen aşırı milliyetçisi olarak tanıyor diğerleri de onun devletin güvenlik politikasının iplerini elinde tuttuğunu düşünüyor. Aşırı sağcı partisi MHP’nin 2018’deki oy oranı sadece yüzde 11 ama Devlet Bahçeli’nin hükümet üzerindeki etkisi oylarından çok daha fazla. Şimdi AKP’nin oyları düşerken, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı üçüncü on yılda da ülkenin başında olmak için Bahçeli’nin MHP’sine daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyabilir” ifadesini kullandı.





“GİZEMLİ BİR FİGÜR”





Ajans, “Kelleşen, fiziksel olarak küçülen ve çatlak sesli 73 yaşındaki Bahçeli, 1997 yılından beri MHP’yi yönetmesine rağmen gizemli bir figür olarak biliniyor. Muhalifler, Erdoğan’ın Bahçeli’nin parlamentoda çoğunluğu sağlamasına karşılık Türk siyasetini daha da sağa çektiğini söylüyor. Corona virüsü ortaya çıkınca Bahçeli tanıdığı mafya babalarının serbest bırakılmasını sağladı” yorumunu yapıyor.





AFP’ye konuşan DEVA Partisi’nin Başkan Yardımcısı ve eski bir AKP’li olan İdris Şahin, “Son 3 yılda Bahçeli’nin yaklaşımı ve davranışları AKP’nin siyasi yönünü belirliyor. Hükümette bu kadar az temsil edilmesine rağmen MHP’nin etkisi AKP kadar büyük” dedi.





“MHP’NİN FAVORİSİ SÜLEYMAN SOYLU”





MHP’nin hükümette bakanı olmadığına dikkat çeken AFP, buna karşılık içişleri bakanı Süleyman Soylu’nun parti içinde takdir topladığını yazdı. Corona virüsü yasaklarını uygulamaya sokarken geçen sene yaşanan sıkıntılar sebebiyle istifa eden Soylu’nun geri dönmesi için MHP’nin büyük baskı yaptığını yazan AFP, “Erdoğan istifayı kabul etmedi ve içişleri bakanı şimdi siyasi olarak çok daha güçlü. Bahçeli’nin etkisi geçen ay HDP’nin kapatılma sürecinde de hissedildi” ifadesini kullandı.









Okullarda okutulan ant konusunda AKP ile MHP’nin karşı karşıya geldiğini de hatırlatan AFP’ye konuşan batılı bir diplomat, “Erdoğan ittifakı sürdürmeli fakat cumhurbaşkanı Bahçeli tarafından kısıtlanmış hissediyor” yorumunu yaptı. Ajansa konuşan bir diğer Batılı diplomat ise Bahçeli’nin iktidarı belirleyen siyasetçi olduğunu söyledi.