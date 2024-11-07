Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin kayyımdan bir hafta önce Ahmet Türk ile görüştüğü bildirildi /07 Kasım 2024 00:52

Bahçeli'nin kayyımdan bir hafta önce Ahmet Türk ile görüştüğü bildirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün önce yerine 3. kez kayyım atanan Ahmet Türk ile görüştüğü belirtildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün önce yerine 3. kez kayyum atanan Ahmet Türk ile görüştüğü belirtildi.

CEGA Medya’nın haberine göre; Cumhur ittifakı ortağı olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerine kayyum atanmadan bir hafta önce bir milletvekili aracılığıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ile telefonda görüşme yaptı. Bahçeli’nin görüşmede, öncelikle Ahmet Türk’ün sağlığını sorduğu ve ardından kısa bir sohbet gerçekleştirdikleri öğrenildi.

BAHÇELİ, GRUP TOPLANTISINDA TÜRK’TEN SÖZ ETMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da yerine 3. kez kayyım atanan Ahmet Türk’ten söz etmişti. Bahçeli, “Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür” demişti.

BAHÇELİ, “AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI” DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 Kasım ayında yerine kayyım atanırken tutuklanan Ahmet Türk ile ilgili Ocak 2017’de yaptığı açıklamada, "Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı" demişti.

Ahmet Türk, 3 Şubat 2017 tarihinde tahliye edilirken, Bahçeli’nin kendisi ile ilgili açıklamaları üzerine, “Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz” demişti.
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