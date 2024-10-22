Bahçeli'nin koruma müdürü yenidoğan çetesi soruşturmasında gözaltına alınmış!

Tolga Şardan'ın aktardığına göre Yenidoğan Çetesi operasyonunda şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan bir kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Bu kişi Murat Mantuş'tu.





Tolga Şardan "Dosyadaki benzer konumda olanlar, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mantuş ise adli kontrol ile serbest kaldı.





Mantuş, şimdi cinayet suçundan yargılanacak" diye yazdı.





Şardan, Mantuş'un, Bahçeli'nin eski koruma müdürü olduğuna dikkat çekti.





Yazının ilgili bölümleri şöyle:





"Yoğun bakım çetesi dosyasında sanık olarak yargılanan Özel TRG Hospitalist Hastanesi’nin genel müdürü olarak bilenen eski polis müdürü Murat Mantuş var.





Mantuş’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koruma müdürüydü.





Mantuş, soruşturma sırasında sessiz sedasız gözaltına alındı. Aslında tam gözaltı da denilemez!





Şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Dosyadaki benzer konumda olanlar, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mantuş ise adli kontrol ile serbest kaldı.





Mantuş, şimdi cinayet suçundan yargılanacak.





Edindiğim bilgiye göre; Mantuş’a gözaltı işlemi yapıldıktan sonra Ankara’dan bir Yargıtay savcısı İstanbul’a geldi. Bu savcı, soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi’nde görüşmeler yaptı.





Görüşme yaptığı isimler arasında soruşturmayı yürüten yargı personeli de vardı kuşkusuz.





Sonrasında ise ne hikmetse aynı durumdakiler tutuklanmasına rağmen Mantuş, adli kontrol şartıyla evine gitti."





FIRAT SARI İLE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yenidoğan Çetesi'nin lideri olmakla suçlanan Dr. Fırat Sarı'nın Murat Mantuş ile yaptığı görüşmelerin detayları kamuoyuna yansımıştı. Konuşmada şunlar yer almıştı:





Fırat Sarı: Alo





Murat Mantuş: Fırat kardeş bişey rica etsem sana





Fırat Sarı: Tabi abi buyur abi





Murat Tantuş: Şu Dursun Hoca ailelerle çok muhatap olmasın abi





Fırat Sarı: Aynen aynen abi





KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Murat Mantuş'un Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin Genel Müdürü olduğu ortaya çıktı. Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin isminin yenidoğan çetesi ile ilgili hazırlanan iddianamede sabıkalı hastanelerin arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.