Bahçeli'nin Mansur yavaşı tehdit etmesine jet yanıt geldi

CHP’DEN YANIT: ORDA DUR BAHÇELİ





ARKASINDA HALKIN NEFESİ VAR





ASIL KAOS TEHDİT DİLİNİN SAHİPLERİDİR





HİÇBİR BAŞKANIMIZI YEDİRMEYİZ





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ankara’da düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş’i anma toplantısına ilişkin soruya “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” yanıtını verdi.Bahçeli’nin sözlerine ilk yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan geldi. Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Orada dur Bahçeli! @mansuryavas06’ın arkasında her şeyin farkında olan, gönül rahatlığıyla gidip oyunu veren halkın ve gençliğin nefesi var. Tehditleriniz acizliğinizdir!” ifadelerini kullandı.Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, daha sonra yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:“Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir.Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.”