Bahçeli'nin muhabire cevabı şaşkına çevirdi

-Anayasa'nın oluşumu noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi düşünce ve kuruluşlarla benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatla yeni bir anayasaya kavuşalım onu düşünmeliyiz.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lider Haber'in muhabiri Pelin Zengin'in idam sorusuna, "Anayasa'nın oluşumu noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin" yanıtını verdi.Bahçeli bugün MYK toplantısının ardından açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı ve darp edilerek cinsel istismara uğrayan Sıla bebeği hatırlatan Lider Haber muhabiri Pelin Zengin Bahçeli'ye "Yeni dönem Anayasa çalışmalarında idamı gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu yöneltti.Bahçeli, Zengin'e sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı:-Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır.Bahçeli'nin kendine yöneltilen soru için 'sapık' ve 'yanlış' nitelemesi yapması basın mensupları arasında şaşkınlığa neden oldu.