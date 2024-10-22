Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Erdoğan'dan destek! /22 Ekim 2024 15:11

Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Erdoğan'dan destek!

Bahçeli'nin "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun" sözlerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan destek verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütünü feshetme çağrısı yapan Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI İLK AÇIKLAMA
Bahçeli'nin dikkatleri üzerine çeken bu çağrısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan destek açıklaması geldi. Erdoğan "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz." dedi.
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