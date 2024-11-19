Bahçeli'nin Öcalan çıkışı MHP ve AKP'ye oy kaybettirdi

Yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti çıkmasından sonra başlayan 'siyasette normalleşme' adımları, CHP lideri Özgür Özel'in sık sık gündeme getirdiği 'erken seçim' çağrısı derken, siyaset bir aydan uzun bir süredir MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan çıkışı'na kilitlendi.





Gazede Duvar'da yer alan habere göre kamuoyu araştırma şirketleri de partilerin son durumunu ve halkın gelişmelere yönelik tepkilerini gösteren araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.





Pİ AR Araştırma Şirketi de 10-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 kentte 3 bin 680 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmanın sonucunu açıkladı.





Araştırmaya göre, Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası MHP 1.5 puan, AKP ise 2 puan oy kaybı yaşadı.





CHP birinci parti olmaya devam ediyor.





Araştırmaya göre, en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar.'





Yüzde 24.2'lik kararsız grubu dağıtılmadan önce partilerin durumu şöyle:





CHP: Yüzde 23.3





AKP: Yüzde 22.8





MHP: Yüzde 6.6





DEM Parti: Yüzde 6.1





'Kararsızlar' dağıtılmadan diğer partilerin oy oranlarına bakıldığında ise Yeniden Refah Partisi yüzde 4.6 oy oranında görünüyor. İYİ Parti 3.9 ve Zafer Partisi de 3.7 oy alabiliyor.





Araştırmaya göre, kararsızların uzun süredir tercih yapmamaları, siyasi alandaki boşluğu gösteriyor ve yeni partiler için fırsat oluşturuyor.





- AKP ve MHP'nin oy kaybı ile birlikte İYİ Parti oylarında yükseliş görünüyor.





- YRP ve Zafer Partisi oy oranlarını korumaya devam ediyor.





'Kararsızlar' dağıtıldıktan sonra ise tablo şöyle:





CHP: Yüzde 30.7





AKP: Yüzde 30.1





MHP: Yüzde 8.7





DEM Parti: Yüzde 8.1