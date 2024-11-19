Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası MHP ve AKP anketlerde çakıldı





MHP VE AKP OY KAYBETTİ





EN KALABALIK GRUP KARARSIZLAR

Siyaset dünyası son 1 aydır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a yönelik çağrısını konuşuyor.MHP, kamuoyunda tartışma yaratan çağrıyı izah etmek için 15 bölgede "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" konferansları düzenledi.Ayrıca resmi sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili sık sık mesajlar paylaştı.Genel Başkan Devlet Bahçeli ise partisinin Meclis'teki grup toplantılarında 'Teklifimde ısrarlıyım' diyerek, Öcalan çıkışını sürdürdü.MHP'nin bu girişimlerinin PİAR'ın son anketine göre etkili olmadığı, oy kaybı yaşandığı görüldü.Bu süreçte sadece MHP değil, Cumhur İttifakı ortağı AKP de oy kaybı yaşadı.PİAR Araştırma Şirketi'nin 10-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde 3680 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirdiği ankette MHP 1,5 puan, AKP 2 puan oy kaybı yaşadı.CHP birinciliğini sürdürürken, İYİ Parti'nin de oylarını artırması dikkat çekti.Yeniden Refah Partisi ile Zafer Partisi'nin ise oylarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.En kalabalık seçmen de grubu da "KARARSIZLAR" oldu.Yüzde 24.2'lik kararsız grubu dağıtılmadan önce partilerin durumu şöyle:CHP: Yüzde 23.3AKP: Yüzde 22.8MHP: Yüzde 6.6DEM Parti: Yüzde 6.1'Kararsızlar' dağıtıldıktan sonra ise tablo şöyle:CHP: Yüzde 30.7AKP: Yüzde 30.1MHP: Yüzde 8.7DEM Parti: Yüzde 8.1