Bahçeli'nin rakibine pasaport vermiyorlar: 'Almanya'dan çıkamıyor'

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Almanya’da yaşayan Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı İsa İlyasoğlu’na pasaport verilmediğini yazdı.





Ataklı bugünkü yazısında, “bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olduğu gibi Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlık için de adaylığa soyunduğunu” hatırlattığı İlyasoğlu ile ilgili şunları aktardı:





“İsa İlyasoğlu’nun pasaportunun süresi bitmiş. Bu nedenle Almanya dışındaki ülkelere gidemiyor. Konsolosluğa başvurduğunda ise kendisine pasaport yenilemesi yapılamayacağı söyleniyormuş. İsaoğlu bunun gerekçesini öğrenemiyor, (tabii gerekçe belli aslında) en azından kendisine pasaport verilmediğine dair bir yazılı belge istiyor ki bu vatandaş olarak en temel hakkı, bu talebi de yerine getirilmiyormuş.





Bu iktidarın işlediği suçlardan en önemli olanlarından biri bu; kendilerine rakip olarak gördüklerini bulundukları makamı kullanarak devlet gücü ile sindirmeye çalışmak. Bunun hukuk ve demokraside yeri asla yoktur ve olamaz da. Ama belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi gidene kadar hep böyle yapacak.”