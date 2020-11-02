Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin sağlığı hakkında açıklama /02 Kasım 2020 14:24

Bahçeli'nin sağlığı hakkında açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı iddialarına Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker cevap verdi.

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Sosyal medyada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter'dan paylaştı: "Az önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli Covid oldu' söylentisini sordum. 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi."
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