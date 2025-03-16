Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında flaş iddia: Kalkamıyor...

6 Şubat'ta kalp kapakçığı değiştirilen ve yaklaşık 1 buçuk aydır kameralar önüne çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi.





Kısa Dalga'daki köşesinde konuya değinen gazeteci Sedat Bozkurt, “Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, devletin en gizli bilgileri arasında yer almayı sürdürüyor” diye yazdı.





Bahçeli’nin geçirdiği operasyonun oldukça ciddi olduğuna dikkat çeken Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:





“Bahçeli, çok erken ayağa kalkmaya çalıştı ve bu durum başka bir soruna yol açtı. Şimdi ise tedavi süreci, onun sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiriyor. Bu yüzden hiçbir fotoğrafını göremiyoruz. Yanına yalnızca Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker girebiliyor. Genel Başkan yardımcıları dahi yanına alınmıyor; onlarla ve diğer herkesle sadece telefon üzerinden iletişim kuruyor.”





MHP'DEN YENİ AÇIKLAMA: EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Öte yandan MHP'den ise Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin son açıklama dün MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. Yönter, partisinin Pendik İlçe Başkanlığı'nın Kurtköy'de düzenlediği iftar programı ziyaretinde konuyla ilgili gelen bir soru üzerine şöyle yanıt verdi:





"Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok."



