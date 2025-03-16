Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında flaş iddia: Kalkamıyor... /16 Mart 2025 10:29

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında flaş iddia: Kalkamıyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "sürekli yatması ya da hareket etmemesi gereken bir tedavi sürecinde" olduğu ve yanına sadece özel kalem müdürünün girebildiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

6 Şubat'ta kalp kapakçığı değiştirilen ve yaklaşık 1 buçuk aydır kameralar önüne çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi. 

Kısa Dalga'daki köşesinde konuya değinen gazeteci Sedat Bozkurt, “Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, devletin en gizli bilgileri arasında yer almayı sürdürüyor” diye yazdı.

Bahçeli’nin geçirdiği operasyonun oldukça ciddi olduğuna dikkat çeken Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: 

“Bahçeli, çok erken ayağa kalkmaya çalıştı ve bu durum başka bir soruna yol açtı. Şimdi ise tedavi süreci, onun sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiriyor. Bu yüzden hiçbir fotoğrafını göremiyoruz. Yanına yalnızca Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker girebiliyor. Genel Başkan yardımcıları dahi yanına alınmıyor; onlarla ve diğer herkesle sadece telefon üzerinden iletişim kuruyor.”

MHP'DEN YENİ AÇIKLAMA: EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK
Öte yandan MHP'den ise Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin son açıklama dün MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. Yönter, partisinin Pendik İlçe Başkanlığı'nın Kurtköy'de düzenlediği iftar programı ziyaretinde konuyla ilgili gelen bir soru üzerine şöyle yanıt verdi:

 "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok." 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:11:25