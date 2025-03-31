Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ve yakın zamanda mesaiye başlayacağını duyurdu.





Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak’tan oluşan Saadet Partisi heyeti, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.





Saadet Partisi heyetinin, Genel Merkez Binası'nda ağırladığı yedinci heyet, MHP heyeti oldu. MHP'nin bayramlaşma heyetinde ise MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Başdanışmanı, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.





BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sohbet esnasında Kaya’nın Büyükataman’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu sorması üzerine, Büyükataman "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" diye konuştu.





Kaya, Büyükataman’ın sözlerinin üzerine, "Meclis’te de bir yıllık bir sıra komşuluğumuz olduğu için sağ olsun Türkiye’nin birçok siyasi krizinde olduğu gibi onu hem bilgeliğiyle hem siyaset adamlığıyla, devlet adamlığıyla yönetmeyi başardı" ifadelerini kullanarak, tekrar Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.