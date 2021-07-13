Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin sahip çıktığı Soylu'ya ülkücülerden soğuk duş /13 Temmuz 2021 09:40

Bahçeli'nin sahip çıktığı Soylu'ya ülkücülerden soğuk duş

MetroPOLL Araştırma'nın çalışmasına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun beğeni seviyesi azalırken, en çok MHP seçmeninin beğenisi zaman içinde değişti.

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MetroPOLL Araştırma, seçmenin Bakan Soylu'ya karşı beğenisine ilişkin bir anket yaptı.  Katılımcılara "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu beğeniyor musunuz" sorusunun sorulduğu ankette, bakanın popülaritesinin en düşük olduğu zaman yüzde 39,6’yla Mayıs 2021 olarak kaydedildi. 

Ankete katılan MHP seçmenlerinin yüzde 74’ü 2020 yılının nisan ayında Soylu’yu ‘beğenirken’, bu oran Haziran 2021’de 55,6 olarak kaydedildi.

AKP seçmeninde Soylu'nun beğeni oranı 8 ay içinde değişmezken, Saadet Partisi seçmeninde de ciddi bir azalma olduğu görüldü.


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