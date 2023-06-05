Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'nin 'Şimşek' arşivinde zehir zemberek sözler /05 Haziran 2023 20:37

Bahçeli'nin 'Şimşek' arşivinde zehir zemberek sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirilen Mehmet Şimşek hakkında geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu. Bahçeli Şimşek için "Kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir" demişti.

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Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre 28 Mayıs ikinci tur seçiminde yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kabineyi açıkladı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kez daha ekonominin patronu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Şimşek hakkında, MHP lideri Bahçeli'nin geçmişte söylediği sözler ise yeniden gündemde.

NE SÖYLEDİ?

Devlet Bahçeli’nin 8 yıl önce Mehmet Şimşek’e oldukça ağır eleştirilerde bulunmuştu. 2015 yılında partisinin Ankara mitinginde Mehmet Şimşek’in devlete alınan araçlar için ödenen paraya “çerez parası” demesini gündemine alan Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

“3 milyar 300 milyona eski parayla 3 katrilyon 300 trilyona çerez parası diyen bir kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Bir asgari ücretli 949 liraya mahkumken bütçenin binde 7’sine çerez demek, hayasızlıktır.”
‘HIRSIZIN, UĞURSUZUN 15 GÜNÜ KALDI’

Aynı konuşmasında Şimşek için “Maliye Bakanı vaatlerimizin uygulanması halinde Türkiye’nin hızlı bir şekilde ödemeler krizine gireceğini söylemiştir. Kriz tellalı bu bakanın dersine iyi çalışmayan tembel ve haylaz öğrenciden farkı yoktur” diyen Bahçeli, sözlerine 7 Haziran 2015’teki seçimlere dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etmişti:

“Tarihi hesaplaşma günü yaklaşıyor. Hırsızın 15 günü kaldı. Uğursuzun 15 günü kaldı. İşbirlikçinin 15 günü kaldı. Ellerini çabuk tutsunlar. Çalabildikleri kadar çalsınlar. Devlet imkanlarını sınırsızca kullansınlar. Devletin uçaklarına, araçlarına doya doya binsinler. Seçim propagandalarını devlet imkanlarıyla sonuna kadar kullansınlar. Erdoğan acele etsin. 15 gün daha Başkanlık düşü kursun.

Davutoğlu ile birlikte haram tünellerinde hazineyi kaçırsın. Yalnızca 15 günleri kaldı. Yiyiniz içiniz yağmalayınız. Ne yaparsanız yapınız. 15 gün yapacaksınız. Biliniz ki 7 Haziran AKP’den kurtuluşunuz olacaktır. 7 Haziran AKP zihniyetinin hesap verme gününün başlangıcı olacaktır.”
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