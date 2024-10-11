Bahçeli'nin tokalaşma karesine giren Efkan Ala'dan 'yeni çözüm süreci' yorumu!

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.







Türkiye'yi samimi ve gerçekçi politikalarla bir üst lige taşımak istediklerini ve herkesin buna katkı verebileceğini anlatan Ala, Türkiye Yüzyılı hedefine değinerek, bunun önemli kaldıracının "yeni sivil bir anayasa" ve "reformlar" olduğunu söyledi. Bunu eş zamanlı, çok alanlı "yapısal reformlar" olarak niteleyen Ala, "Bunun idari, yasal düzenlemeleri olacak. Anayasa tartışmaları olacak." ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin yüksek gelir grubundaki ülkeler ligine girmenin eşiğinde olduğunu dile getiren Ala, "Muhtemelen bunları da yaparak gelecek sene bu üst gelir grubunun ligine çıkarız." diye konuştu.





ÇÖZÜM SÜRECİ AÇIKLAMASI

Ala, 'Yeni çözüm süreci geliyor' şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizim hedefimiz var, gündemimiz var. Reform gündemleri var, anayasa gündemimiz var. Onları tartışıyoruz. Meclis'te de herkes yan yana oturuyor. Her gün konuşuyor" dedi.





Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında DEM Partili vekillerin elini sıktığı anda yanında bulunuyordu. Çözüm Süreci döneminde İçişleri Bakanı olan Efkan Ala, sürecin sembolleşen aşamalarından olan Dolmabahçe Mutabakatı'nı açıklayan isimlerden biriydi.