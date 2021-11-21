Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin 'Türk dünyası' haritasına Kremlin cephesinden cevap geldi /21 Kasım 2021 22:16

Bahçeli'nin 'Türk dünyası' haritasına Kremlin cephesinden cevap geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Baheçli'nin özel olarak hazırlattığı belirtilen ve Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hediye edilen 'Türk dünyası' haritasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan bir açılama geldiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarihsel olarak Rusya'nın Altay bölgesinde bulunan Türk dünyasının merkezine büyük kırmızı yıldız koyulmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesi soruldu.

Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi.

17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etmişti.

Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.

© Sputnik

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