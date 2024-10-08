Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'ye ağır suçlama: ‘Bu cinayetin faillerini bildiğine adım kadar eminim’ /08 Ekim 2024 09:49

Bahçeli'ye ağır suçlama: ‘Bu cinayetin faillerini bildiğine adım kadar eminim’

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin eşinin cinayetinin faillerini bildiğine kesin olarak inandığını ve bu nedenle sert bir tutum sergilediğini söyledi. Ayşe Ateş, "Devlet Bahçeli’nin bu siyasi cinayete kimlerin karıştığını bildiğine adım kadar eminim. Şu ana kadar ortaya koyduğu saldırgan tavrın sebebi de bu” dedi.

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Sinan Ateş cinayetinin davasında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim’de kararını açıkladı. Tutuklu bulunan 22 sanıktan beşi beraat ederken, altısı tahliye edildi. 11 sanık ise hapis cezasına çarptırıldı.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Euronews’a yargılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.Ayşe Ateş, mahkeme kararını adil bulduğunu belirterek, “Hepsi isnat edilen suçlarla ilgili en ağır cezaları aldılar” dedi. Ancak mahkemenin işleyişinden memnun olmadığını ifade eden Ateş, taleplerinin karşılanmadığını ve kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğini söyledi.

MHP TAZİYE MESAJI İLETMEDİ, NE ARADILAR NE SORDULAR
Ayşe Ateş, MHP yöneticileri İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın eşinin ailesine suç duyurusunda bulunmasını “komik ve utanç verici” olarak nitelendirdi. Ayrıca, MHP ve Ülkü Ocakları’nın Sinan Ateş için hiçbir taziye mesajı iletmediğini belirtti. “Bütün teşkilatlara sessizlik çağrısı yapıldı, taziyeye gidilmemesi ve sosyal medyada olumlu bir paylaşım yapılmaması yönünde mesaj gönderildiğini biliyoruz” dedi.

‘MHP’Lİ YALÇIN, YÖNTER, YİĞİT VE KILAVUZ’UN CİNAYETTE ROLU VAR‘
Ayşe Ateş, Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un cinayette rolü olduğunu savunarak, “Sinan katledilmeden önce bu şahıslarla ilgili bize bazı şeyler söyledi” dedi. Ayrıca, dosyanın ikiye bölünmesinin cinayetin siyasi ayağının ilk mahkemeden koparıldığını gösterdiğini öne sürdü.

‘SERDAR ÖKTEM CİNAYETTE KİLİT İSİM‘
Ateş, beraat eden Serdar Öktem’in cinayette kilit isim olduğunu düşündüğünü söyledi. “Bu suikastın hem çete hem de siyasi ayağıyla bağlantısı var. Telefonunda bu bağlantıya dair deliller olduğuna inanıyoruz” dedi. Savcılığın da Serdar Öktem’in tahliyesine itiraz ettiğini belirtti.

Mahkemenin son kararının açıklandığı gün, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş mahkeme binasının dışında saldırıya uğramış, annesi Saniye Ateş fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ayşe Ateş, dava süreci boyunca tehdit edildiklerini ve suçluların ceza almayacaklarına inandıklarını dile getirdi.

SİNAN ATEŞ, MHP GENEL BAŞKANI OLMAYI İSTEDİ Mİ?
Ayrıca Ayşe Ateş, Sinan Ateş’in MHP Genel Başkanlığı hayali olduğunu ancak bu hayalin asla bir hırs hâline gelmediğini belirtti. Sinan Ateş’in 2019’da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden Bahçeli’nin talebiyle ayrıldığını söyledi. Ateş, “Sinan, MHP içinde gücünü arttırıyordu ve bu durum bazılarını rahatsız ediyordu” dedi.
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