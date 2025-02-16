Bahçeli'ye ait olduğu iddia edilen(!), sert TÜSİAD açıklaması...

'MUHALEFETİ KONSOLİDE ETME ARAYIŞINDADIR'





TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulu’nda geçtiğimiz gün Başkan Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras’tan ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarıyla ilgili iktidara eleştiriler gelmişti.Hem AKP Sözcüsü Ömer Çelik hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın eleştirilerine tepki göstermişti.Konuşmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.Günün Trend Haberleriİktidarın ardından bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.Bahçeli'nin yaptığı iddia edilen yazılı açıklamada TÜSİAD'a yönelik şu ifadeleri kullanıldı:TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır.TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir.