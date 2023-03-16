Bahçeli'ye büyük şok: MHP'li seçmenin yüzde 21'i Kılıçdaroğlu'na oy verecek

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, her ay Türkiye çapında 26 ilde yaklaşık 2000 kişi ile gerçekleştirilen Türkiye Raporu çalışmasının mart ayı son anket sonuçları paylaşıldı.







En dikkat çekici veri cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anket sonuçları oldu.







Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanması sonrası katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy verecekleri soruldu.







Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde yer aldı.2018'deki oy tercihleri dikkate alındığında HDP seçmenin Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti seçmeninden daha çok destek verdiği görülüyor.







MHP seçmeninden de Kılıçdaroğlu'na hatırı sayılır seviyede bir oy geçişi var.







2018'de MHP'ye oy veren seçmenin yüzde 51,9'u cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini söylerken, yüzde 21 ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini belirtti.







2018'de HDP'ye oy verenlerin yüzde 86,3'ü, 14 Mayıs'taki seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. İYİ Partililerde ise bu oran yüzde 64,8.







Genel tabloda ise kararsızlar dağıtılmadan CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nun oyu yüzde 40,8, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oyu ise yüzde 39,8 olarak kayda geçti.







Kararsızlar dağıtıldığında ise Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 54,5, Erdoğan'ınki ise yüzde 45,5 olarak ölçüldü.