Bahçeli'ye çağrı: İçinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç

Dövizdeki dramatik yükselişin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek seçim çağrısını yeniledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sefer MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özel seçim çağrısı yapması ise dikkat çekti.





"Bugün yaşadığımız tablo iktidarın yanlış politikalarının ürünüdür" dedi. Davutoğlu, iktidara çağrıda bulunarak, "Artık bu yanlış yolda devam etmeyin, ülkeye de ekonomiye de zarar verirsiniz" ifadelerini kullanan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:





"Krizin gerçek mahiyetini anlayamadılar. Yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak yansıtılamaz. Herkes dışarıdan bir saldırıdan bahsediyor. Bu tablo, iktidarın yanlış politikaların ürünüdür. Dışarıdan müdahale olsaydı, Erdoğan bilir, 1 Mart tezkeresi reddedildiğini ülkede kriz beklentisi oluştu ama dolar 1.62 çıktı geri döndü."





Hükümete 6 maddelik bir çağrıda bulunan Davutoğlu "Artık bu yanlış yolda devam etmeyin" dedi.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise şöyle:







"Açık ve net piyalarda yangın var. Piyasalar durmuş vaziyette, en küçüğünden en büyüğüne herkesin kafasında kocaman bir soru işareti var. Kimse önünü göremiyor. Bugün partide oturup toplantı yaptılar, neden daha önce toplanmadınız?





Türkiye Cumhuriyeti bir kişiye devredilebilir mi? Böyle bir devlet geleneği Mete Han'dan beri hiç olmamıştır. Fiyat istikrarından sorumlu kurum fiyat istikrarını sağlayamıyor. Yetkisi elinde alındı, kim aldı? Erdoğan aldı bir kararname ile.





Millete niye güvenmiyorsunuz? Neden kaçıyorsun? Türkiye en temel, en derin krizlerinden birini yaşıyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye bu kadar zayıf mı? Bunlar ne yerlidir, ne millidir! Halktan tamamen kopmuş olan Bahçeli'ye seslenmek isterim; İçinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç."