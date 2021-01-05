Bahçeli'ye evinde sürpriz ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan bugün öğleden sonra Bahçeli ile Ankara Çayyolu'ndaki villasında bir araya gelecek.





DEVLET BAHÇELİ EVİNDE AĞIRLAYACAK





Bahçeli aralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Deniz Baykal'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçinin evinin yer aldığı Ankara'nın gözde semtlerinden Çayyolu'nda inşâ ettirdiği villaya 2009'da taşınmıştı.





31 TEMMUZ 2019: Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret etmişti.

SELÇUKLU MİMARİSİNDEN İLHAM ALDI





2009'a kadar Tandoğan'da bir apartman dairesinde ikame etmeyi tercih eden Bahçeli kot farkı sebebiyle bir cepheden dubleks diğer cepheden ise 4 katlı bir apartman görünümünde olan evin ilginç yönü ise mimarisi. Bahçeli evini Selçuklu mimarisinden ilham alarak inşâ ettirmişti.





Bahçeli'nin ablası Serpil Hanım ile ikamet ettiği evin güvenliğini Jandarma bölgesi olduğu için Jandarma ekipleri sağlıyor.







