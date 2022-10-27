Bahçeli'ye meydan okudu: Ülkücüler ittifak kurup, aday çıkaracak

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, beraberindeki heyetle bir toplantı düzenledi. Partisini yaklaşık 9 ay önce kurduklarını ve 63 ilde resmi kuruluş gerçekleştirdiklerini söyleyen Çayır, Milli Yol İttifakı'nı kuracaklarını söyledi.

MHP lideri Bahçeli'ye meydan okuyan Çayır, "İlk kez ülkemiz ülkücü bir Cumhurbaşkanı adayı ile karşılaşacak" dedi.



"YAZICIOĞLU AİLESİNİN BBP İLE BAĞLARI YOK"



Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun kendileriyle beraber olduğunu vurgulayan Çayır, "Büyük Birlik Partisi ile hiçbir bağları yok onu söyleyebilirim. Muhsin Başkanın ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu bizimle beraberdir ve bu hareketin içindedir. Partimizi kurmadan önce Furkan Yazıcıoğlu ile birkaç sefer görüştük" dedi.

"BAHÇELİ VAR MISIN KENDİN ADAY OLABİLİYOR MUSUN?"



MHP lideri Bahçeli'nin aday olmayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday göstermesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Çayır'ın açıklamaları şu şekilde:

“Milletin hayatını kolaylaştırmak için rasyonel yaklaşımlarla bir birliktelik kuracağız. Milli Yol İttifakı kuracağız. Adına Türkiye İttifakı, Milli İttifak, Vicdan İttifakı, Adalet İttifakı diyebilirsiniz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Milli Yol Partisi öncülüğünde ülkemiz ülkücü bir Cumhurbaşkanı adayı ile karşılaşacaktır. Sıra bu ülke için kendini feda etmişlerdedir. Biri diyecektir ki, ‘ülkücü diyorlar bunlar kim’ Ülkücülük deniliyorsa bizim parti var. Sayın Bahçeli var mısın? Kendi adına oy istiyor musun? Ben adayım, bana oy verin ülke yöneteceğim’ diyor musun, demiyorsun. Başkasını işaret ediyorsun. Yarın bir gün diğer partilerde başkasını işaret edecek.

