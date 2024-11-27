'Bahçeliy'e 'Öcalan Meclis'e gelsin dedirttiler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında gündemi değerlendirdi. Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla başlayan tartışmalar öne çıkan konulardan biriydi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:





"BAHÇELİ'YE ÖCALAN MECLİS'E GELSİN DEDİRTTİLER"

-Şimdi "Süreç, açılım." Çözüm süreci yorgun bir laf. Büyük bir iş yapalım dediler. "Öcalan Meclis'te konuşsun." "Biz kaybettik" diyor AKP geçen sefer. "Küçük ortak yapsın" diyor.





-Bahçeli'ye "Öcalan Meclis'e gelsin" dedirttiler. Küçük ortağın her lafı Erdoğan'ı bağlar. "Onun gibi düşünmüyorum" dedi mi? Demedi.





"HÜKÜMETE SARI KART GÖSTERDİK"

-Seçilir seçilmez hemen erken seçim demek komik olurdu. Bu bir yerel seçim hükümete sarı kart gösteriyorsunuz. Uyarın hükümeti dedim. Ardından "Geçim olmazsa seçim olur" dedim. 1 yılsa 14 miting yaptım.





-Benim her kesimden oy almak gibi bir sorumluluğum var. Ben halkın partisiyim. Benim derdim Atatürk'ün partisini iktidar yapmak.





"DEVLET BEY ŞU ANDA ATEŞ TOPLUYOR"

-Devlet bey şu anda ateş topluyor. AKP ön plana çıkmıyor. Ateş eden AKP'ye değil, ona ediyor. Devlet bey bu süreçte sözcü. Oyları yüzde 5'e düşmüş zaten. Bahçeli DEM Partiyle görüşüyor. İşi bir yere oturtacaklar belli.





-Biz terör bitsin isteriz. Ama bunun gizli kapaklı yapmak yerine mecliste konuşmasını isteriz. Açıklıkla, samimiyetle yürütülsün, toplumsal mutabakat olsun isteriz. Benim kırmızı bir çizgim var. Şehit aileleri çağırılacak, görüşleri sorulacak.





-Bahçeli'nin altı doldurulmayan sözleriyle meşgul değiliz. Demokrat adımlarla güçlü adımlar atılırsa buna varız. Ama başkasının planına alet olmayız.





"DEMİRTAŞ DIŞLANIYOR"

-Demirtaş'ın hakkı yeniyor, Demirtaş dışlanıyor. Demirtaş 'başkanlık sistemi olmasın' dedi diye kötü. Halkı sokağa davet etmiş, ölümlerden Demirtaş'ı sorumlu tutuyorlar. Öcalan, silahlı terör örgütü kurmuş, 50 bin kişinin ölümünden sorumlu Öcalan meclise çağırılıyor. Mesele Saray rejimini sürdürmek. Muhalefeti birbirine düşürmek. Öcalan'a özgürlük, Demirtaş'a Meclis'te çürüme. Kötü koku bu.





-İktidarın söylediklerinde samimiyet olsa, Demirtaş'tan katkı istenir.





-Şehit aileleri de buna isyan ediyor. Siyasi çıkara alet etmeyin. Ben bu meclis eliyle milletin planı varsa o plana destek sağlayacağım.