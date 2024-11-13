Bahçeli'ye 'Öcalan' şoku: İsmi meydandan kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kasım ayı toplantısında il genelinde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve yatırımlar hakkında çeşitli sunumlar yaptı. Gündemdeki projelerin yanı sırada tepki çeken bir önerge verildi. Manisa Salihli'de yer alan Devlet Bahçeli Meydanı'nın isminin Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verildi. Verilen önerge sonrası MHP ve AKP grupları meclisi terk etti.





MECLİSİ TERK ETTİLER

Halktv'de yer alan habere göre CHP Grubu, bu önerinin gerekçesi olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 'TBMM'de konuşsun' teklifine yönelik yaptığı açıklamaları ardından yapılması, MHP ve AKP Grubu tarafından sert tepki çekti. Meclis üyeleri meclisi terk etti.





ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Toplantıda verilen önerge kabul edildi. Devlet Bahçeli Meydanı'nın ismi "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirildi.





CHP VE MHP'LİLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Önergenin kabulü sonrası MHP'liler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i protesto etti. CHP ve MHP'li gruplar arasında çıkan tartışma MHP'liler bölgede bulunan bir kebapçıya sığındı. Olayların daha fazla büyümemesi için birkaç CHP’li İlçe Belediye Başkanı araya girdi ve ortalığı sakinleştirdi. Böylece kebapçıya sığınan MHP’liler alandan ayrılabildi.