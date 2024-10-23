Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'ye olay 'Öcalan' tepkisi! /23 Ekim 2024 11:30

Bahçeli'ye olay 'Öcalan' tepkisi!

İYİ Parti'nin grup toplantısında bütün masalar şehitlerin fotoğraflarıyla donatıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüden ip fırlatarak Bahçeli'ye tepki gösterdi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Partisinin grup toplantısında konuştu.  İYİ Parti'nin bugün gerçekleşen grup toplantısının yapılacağı salona, terör örgütü tarafından şehit edilen Türk askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’e gelip DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrısına tepki göstermişti.

Dervişoğlu, “Gün, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk milletini, Türk vatanını ve Türk bayrağını koruyup kollamak günüdür” ifadelerini kullanmıştı...

KÜRSÜDEN İP FIRLATTI
Konuşmasını gerçekleştiren Dervişoğlu Bahçeli'nin çağrısına tepki olarak kürsüden idam ipi fırlattı.Dervişoğlu bu sırada '''Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli geçmişte yaptığı mitingde Abdullah Öcalan'ın idamını talep ederek sahneye ip fırlatmıştı. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'ye olay 'Öcalan' tepkisi! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:56