Bahçeli'ye olay 'Öcalan' tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Partisinin grup toplantısında konuştu. İYİ Parti'nin bugün gerçekleşen grup toplantısının yapılacağı salona, terör örgütü tarafından şehit edilen Türk askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi.







İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’e gelip DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrısına tepki göstermişti.





Dervişoğlu, “Gün, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk milletini, Türk vatanını ve Türk bayrağını koruyup kollamak günüdür” ifadelerini kullanmıştı...





KÜRSÜDEN İP FIRLATTI

Konuşmasını gerçekleştiren Dervişoğlu Bahçeli'nin çağrısına tepki olarak kürsüden idam ipi fırlattı.Dervişoğlu bu sırada '''Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as'' ifadelerini kullandı.





Bahçeli geçmişte yaptığı mitingde Abdullah Öcalan'ın idamını talep ederek sahneye ip fırlatmıştı.







