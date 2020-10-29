Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) son oy oranını açıkladı.





KRT TV'nin özel yayınında Elif Doğan Şentürk ve Saygı Öztürk'ün sorularını cevaplandıran Davutoğlu, AKP'nin oy oranının yüzde 49,5'ten yüzde 30'lara kadar gerilediğini söyleri.





DAVUTOĞLU: ASKIDA EKMEĞİN SORUMLUSU ERDOĞAN VE BAHÇELİ





İki yıla yakın genel başkanlığını yaptığı AKP için "Yüzde 20'lere yakın oy kaybetti." diyen Davutoğlu, Erdoğan'ın müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'yi "siyasi artık" diye nitelendirdi.





Erdoğan-Bahçeli ikilisinin yeni partilerin çıkmasından, özellikle de Gelecek Partisi'nden rahatsız olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bugün askıda ekmeğin bir sorumlusu Erdoğan ise ikinci sorumlusu Bahçeli'dir. AKP'den kaçan oylar için bir adres var artık. Gelecek Partisi." dedi.