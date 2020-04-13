Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının kabul edilmemesine dair, "Milliyetçi Hareket Partisi mezkûr istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur." demişti.







Edinilen bilgiye göre Soylu bugün Bahçeli'yi telefonla arayarak kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği belirtildi.





Süleyman Soylu'nun istifa kararının üzerindeki esrar perdesi aralanmadı.





İSTİFA ETTİ, ERDOĞAN KABUL ETMEDİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki saat kala ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının akabinde on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham sebebiyle eleştirilmişti.





Soylu dün akşam yasağın bitmesine birkaç saat kala İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamıştı.





İstifa kararı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi.