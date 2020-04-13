Samanyolu Haber /Politika / Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu /13 Nisan 2020 16:09

Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifasının akabinde kendisine destek veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının kabul edilmemesine dair, "Milliyetçi Hareket Partisi mezkûr istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur." demişti. 

Edinilen bilgiye göre Soylu bugün Bahçeli'yi telefonla arayarak kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

Süleyman Soylu'nun istifa kararının üzerindeki esrar perdesi aralanmadı.

İSTİFA ETTİ, ERDOĞAN KABUL ETMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki saat kala ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının akabinde on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham sebebiyle eleştirilmişti. 

Soylu dün akşam yasağın bitmesine birkaç saat kala İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamıştı. 

İstifa kararı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi. 
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