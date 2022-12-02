Bahçeli'ye zor soru: 128 Milyar doları bu marketler mi buharlaştırdı?





BAHÇELİ'DEN AKIL DIŞI AÇIKLAMALAR



Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, fahiş fiyatlar nedeniyle marketleri hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.Davutoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak "Ekonomi hocası Sn. Devlet Bahçeli’ye göre raflardaki zamlı ürünlerden ekonomiyi yönetenler değil, marketler suçlu! O zaman sormak lazım Sn. @dbdevletbahceli Merkez Bankası’nın 128 Milyar dolarını bu marketler mi buharlaştırdı, doları bu marketler mi fırlattı?" dedi.Bahçeli, “Sürekli zam yapan zincir marketlerin, F*** ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" gerektiğini söylemişti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz" ifadesini kullanmıştı.