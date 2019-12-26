Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'yi artık tanıyamıyorum /26 Aralık 2019 11:26

Bahçeli'yi artık tanıyamıyorum

Bir dönem Devlet Bahçeli'nin kurmay heyetinde görev yapan Şevket Bülent Yahnici, Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan yakınlaşmasına bir anlam veremediğini söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce söylediklerini inkâr edecek şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi (MHP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile müttefik olmasının sırrını en yakın arkadaşları da merak ediyor. 

MHP'nin eski genel başkan yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, "Kimse bilemiyor. Dün niye böyle dediniz de bugün niye (böyle) dediniz?” sorusunu yöneltti.

"SEBEBİNİ BEN ANLAMADIYSAM BAŞKA KİM ANLAR!"

TV5’te yayınlanan “Buluşma Noktası”nda Kanal İstanbul projesini değerlendiren Yahnici, Bahçeli’nin Kanal İstanbul’a karşı çıkanları “şuursuz” ve “gayri millî” olmakla itham etmesini şaşkınlıkla takip ettiğini söyledi. 

Yahnici, “Eski ifadesi farklıydı. 2011’de Haliç Kongre Merkezi’nde Sayın Erdoğan, ilk defa bu açıklamayı yaptığında, Sayın Bahçeli’nin zehir zemberek, Kanal İstanbul’la ilgili bir açıklaması vardı. İkisinin aynı kişi olduğu tartışma götürmez de anlamak mümkün değil." dedi. 

Şevket Bülent Yahnici, TV 5'te katıldığı programda Bahçeli-Erdoğan ittifakını şaşkınlıkla takip ettiğini söyledi.
 
"Ben anlamadım. Kim anlar?" diyen Yahnici, "Ben genel başkan yardımcısıydım, fakat tanıyamıyorum. 2011’de Kanal İstanbul’u ‘çılgınların çılgın projesi’ diye ifade eden Sayın Bahçeli, bugün ne oldu da acaba, ‘Kanal İstanbul’a karşı duranlar hain’ demektedir?” ifadelerini kullandı.

YAHNİCİ: BAHÇELİ ÖNÜNE GELEN BASIN ÖZETİNİ BİLE OKUMUYOR Kİ!

Yahnici, “Ne değişmiş olabilir?” sorusu üzerine, “Hiç bilemem. Sorunun cevabı kendilerinde. Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli’nin birbirine karşı ifade ettikleri sözlerin, geçmişteki beyanlarının birer muhatabı vardır. Biri Erdoğan, diğeri Bahçeli. Kimse bilemiyor; dün niye böyle dediniz de bugün niye (böyle) dediniz?” diye konuştu.

Yahnici, “Türkiye’nin menfaati açısından Sayın Bahçeli’nin düşünce değiştirmesi söz konusu mudur?” sorusuna ise, “Efendim, okuması lâzım. Neyi okudu acaba? ÇED raporunu mu okudu? Bir şey okuduğunu sanmıyorum. Önüne gelen basın özetini okumuyor.” karşılığını verdi.
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