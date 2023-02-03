Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'yi küplere bindirecek öneri: MHP'nin önündeki caddeye Sinan Ateş'in adı verilsin /03 Şubat 2023 18:05

Bahçeli'yi küplere bindirecek öneri: MHP'nin önündeki caddeye Sinan Ateş'in adı verilsin

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Erdoğan, Bahçeli ve Soylu'ya "Neyi bekliyorsunuz" diye sordu, Ateş'in adının bir caddeye verilmesini önerdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Davutoğlu, MHP Genel Merkezi'nin önündeki caddeye Ateş'in adının verilmesini teklif etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, "Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 35 gün yani 840 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? MHP Genel Merkezi'nin önündeki caddeye merhum Sinan Ateş'in adının verilmesini öneriyorum" dedi.

YALOVA'DA REDDEDİLMİŞTİ
Yalova Belediyesi Meclisi'nin şubat ayı toplantısında CHP grubu, Sinan Ateş’in isminin bir sokağa verilmesi için önerge sunmuş, önergenin görüşülmesi teklifi AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmişti.
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