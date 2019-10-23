Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'yi ziyaret eden Erdoğan bakın ne hediye etti /23 Ekim 2019 21:43

Bahçeli'yi ziyaret eden Erdoğan bakın ne hediye etti

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında görevinin başına dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "Hakan kaftanı" hediye etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki evine sivil plakalı araçla geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve 35 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.



"HAKAN KAFTANI" HEDİYESİ

Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edilmiş daha sonra da evinde dinlenmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 günlük aranın ardından 14 Ekim'de mesaisine başlamak üzere parti genel merkezine gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 31 Temmuz'da da evinde ziyaret etmişti.
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