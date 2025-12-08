Bahis operasyonu: Ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 isim...





TUTUKLANMALARI İSTENEN İSİMLER





ADLİ KONTROL İSTENEN İSİMLER

Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.Tutuklama istemiyle sevk edilenler şöyle:Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alassane Ndao, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilenler şöyle:Abdulsamet BURAK, Cengiz DEMİR, Erhan ÇELENK, İsmail KALBURCU, Salih MALKOÇOĞLU, Samet KARABATAK, Tolga KALENDER, Uğur Kaan YILDIZ, Gamze NELİ KAYA ve Zorbay KÜÇÜK.Murat Sancak, "suç gelirlerinin aklanması", diğer şüpheliler ise, "6222 sayılı Kanuna muhalefet" (maç sonuçlarını etkileme) suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildi.