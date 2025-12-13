Bahis operasyonunda 10 tutuklama





TEHDİT VE ŞANTAJ YOLUYLA PARA ALMA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi.Elazığ merkezli olarak İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta 9 Aralık tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.Operasyonda, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanılmak üzere “SET” olarak adlandırılan ve üçüncü kişilere ait kimlik bilgilerini temin ettikleri tespit edildi. Bu bilgilerle banka hesapları açıldığı, GSM hatları çıkarıldığı ve söz konusu hesaplara ait banka kartları ile hat şifrelerinin yasa dışı bahis sitelerinin yöneticilerine iletildiği belirlendi.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin her bir hesap karşılığında maddi kazanç elde ettiği, bazı banka hesaplarına bloke konulmasının ardından ise hesap sahiplerinden tehdit ve şantaj yoluyla para alındığı ortaya çıktı.Bu paraların yasa dışı bahis sitesi sahiplerine aktarıldığı ya da şüpheliler tarafından kullanıldığı saptandı. Banka hesap hareketleri üzerinde yapılan analizlerde yaklaşık 45 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı bildirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.