Samanyolu Haber /Gündem / Bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 kişi gözaltına alındı /18 Kasım 2025 21:20

Bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 9 ilde suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 4’ü hakem 36 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında inceleme yapıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ile elde edilen suç gelirlerinin izlerini kaybettirmek için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullandıkları tespit edildi. Ayrıca ayrıştırmacı diye tabir edilen şüphelilerin, Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla ‘Hawala sistemi’ denilen yöntemle kayıt dışı para alışverişi yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdikleri belirlendi.

801 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELENDİ

Aynı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. İnceleme sonucunda; 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu, ayrıca 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 4 hakem hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘6222 Sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

9 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında; Mersin merkezli 9 ilde aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. Diğer yandan soruşturmaya konu şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallara el konuldu. Ayrıca aramalarda; 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları ele geçirildi.
