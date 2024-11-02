Bahis sitelerinde Harris öne geçti: Trump fiyatlamaları düştü

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'deki başkanlık seçiminin sonucunun piyasaları etkilemesi beklenirken son günlerde bahis sitelerinde Kamala Harris'in yükselişe geçmesi Trump'ın seçilme ihtimaliyle artan dolar endeksi, Bitcoin ve Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun hisselerinde düşüşe neden oldu.





ABD vatandaşlarına açık bahis pazarı Kalshi'ye yapılan bahislerde Harris'in seçimi kazanma ihtimali salı günkü yüzde 35'lik seviyeden yaklaşık yüzde 44'e yükselirken, Trump'ın seçimi kazanma ihtimali ise yüzde 65'lik zirveden yüzde 56'ya düştü.







Piyasalar, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'deki başkanlık seçiminin sonucunu beklerken bahis sitelerindeki değişimlerden de etkileniyor.ABD'de yaklaşan 60. başkanlık seçimleri öncesinde yapılan anketler, Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kalırken bahislerde Harris'in yükselişi dikkat çekti.Şimdiye kadar, yaklaşık 65 milyon kişi şahsen oylama veya posta yoluyla oy kullanma yoluyla erken oy kullandı.Bu hafta bahis oranlarının değişmesiyle piyasadaki Trump işlemleri de zayıfladı.En dikkat çekici düşüş ise eski başkanın medya şirketi Trump Media & Technology Group'ta gerçekleşti. Hisseler, salı günü Trump'ın seçilme ihtimalinin zirveye ulaşmasından bu yana yüzde 40'a varan oranda düştü. 54,04 dolar seviyesinde işlem gören hisseler 30,06 dolara kadar düştü.Trump'ın bahis piyasalarındaki artan oranları ve kripto para yanlısı bir gündem izleyeceği umuduyla yükselen Bitcoin fiyatı da Trump'ın bu hafta seçim oranlarının zirveye ulaşmasından bu yana düşüşte. Bitcoin fiyatları salı günü 73 bin 703 dolara kadar yükselerek zirveye yakın bir seyir izleyen Bitcoin bugün saat 11.00 itibarıyla 69 bin 809 dolardan işlem görüyor.Donald Trump’ın seçilme ihtimalinin artmasıyla dolar endeksinde de yükseliş yaşanmıştı. Yükselişte Trump'ın gümrük vergilerinde artışa gideceğine yönelik açıklamaları etkili olmuştu. Endeks ekim ayının başından bu yana yüzde 4 yükseldi. Bahislerdeki değişimle dolar endeksinde önemli bir değişim yaşanmadı ancak salı günü zirveye ulaşan dolar endeksi sonra hafifçe geriledi. Salı günü 104,655 seviyesinde bulanan dolar endeksi haftayı 104,317'den kapattı.