Bahis skandalı: 'Hakemlerle başladık şimdi sıra futbolcularda'

“Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi kenara bıraktık. Artık hoşgörülü olmamız lazım, tabii ki üzüntülüyüm. Aziz milletimiz daha iyi şeyleri hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti alan hakemin hakemliği bitiyor. Bahis oynamanın suç olduğunu her hakem bilir. 3 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti var. Zaten 45 gün hak mahrumiyeti alınca hakemliğin de bitiyor.



Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor – Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi.



Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Hakemlerden sonra futbolcular da var. 3 bin 700 futbolcu var.



Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten.



Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar.



Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir öz güvenle harekete etmiş olabilir.



Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz.



Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım.



Zorbay Küçük ile görüştüm. Hakem arkadaşımız oynamadığını söyledi. Hesap numarasını attı. Numaralar uymuyor, o da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haber bekliyoruz. Biz cadı avına çıkmadık. İki kupon oynanmış, onu da yabancı biri oynamış, savcılık inceliyor. Süreç devam ediyor.



Bugüne kadar kimse üstüne gitmediği için, kimse uğraşmıyor öz güveniyle hareket edilmiş herhalde… Nereden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak, arı kovanına çomak sokacak. Bundan sonra da buna cesaret edenin alnından öpmek lazım. Kulüplerde dernek yasası var. Başarılı olması lazım başkanların, çünkü onun koltuğunu bekleyenler var.



Ben de Trabzonspor başkanlığı yaptım. Yapı değil güç dengeleri var. Hakim olduğunuz yeri yönetirsiniz. Biz seçildik 3 ayda gönderiyorlardı bizi. Biz şu an hâkimiz federasyona.”