Bahis skandalı: Savcı 19 tutuklama talep etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



ŞÜPHELİLERİN TAMAMININ TUTUKLANMASI İSTENDİ



Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18’i ‘Müsabaka sonucunu etkileme’ suçundan, 1’i ise ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.