Samanyolu Haber /Gündem / Bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar hastaneden taburcu edildi /10 Aralık 2025 19:39

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar hastaneden taburcu edildi

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

SHABER3.COM

Futbol kamuoyunda gündem olan “bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada anjiyo yapılan Çakar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖZALTI KARARI KALDIRILMIŞTI

Çakar’ın gözaltı kararı, sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verdi.

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporundaAhmet Çakar Misli'de 13 milyon TL kaybetmiş

“Futbolda bahis” ve “şike” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada Ahmet Çakar’ın dosyası, sağlık sorunları nedeniyle farklı bir sürece girdi. Çakar’ın ilerleyen günlerde adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar’ın sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yakın arkadaşı Rasim Ozan Kütahyalı yapmıştı.

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar’ın gözaltına alınmasının ardından yaşadığı sağlık sorunları kamuoyunda gündem olmuştu. Çakar’ın yakın dostu Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan sürece dair çarpıcı bilgileri şöyle paylamıştı:

Ahmet Çakar büyük bir kalp spazmı geçirdi. Sigaradan dolayı 2 damarı tıkanmış. Ameliyat kararı alındı. O arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararını kaldırdı. Çünkü sevenleri rahat ziyaret edebilsin öbür türlü prosedür gerekiyor. Ama tedavisi bitince polisler eşliğinde adliyeye götürülecek. Ben tutuksuz yargılanmasını temenni ediyorum. Şike, bahisten ziyade şüpheli para hareketleri üzerinde duruluyor.

EŞİ ABD'DEN GELECEK

Kütahyalı ayrıca, Ahmet Çakar’ın eşi hakkında da bilgi vererek, “Gözaltı kararı çıkan eşi de ABD’den gelecek” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem Ahmet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:46:44