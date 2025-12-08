Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar serbest bırakıldı

İşte kendi takımının yenildiği maça bahis oynayan futbolcu: Recep Çınar "Pardon" diyerek açıkladıİşte kendi takımının yenildiği maça bahis oynayan futbolcu: Recep Çınar "Pardon" diyerek açıkladı





Spor dünyasını sarsan bahis ve şike soruşturmasında ünlü futbolcular dahil onlarca kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasındaki Ahmet Çakar, kalp spazmı şüphesiyle Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.İlk EKG’si temiz çıkan Çakar, tedbir amaçlı anjiyoya alındı ve hastanedeki tedavisi sürüyor. Beyaz TV sunucusu Ertem Şener, “Ahmet Hoca kalp krizi değil, kalp spazmı geçirdi” açıklamasını yaptı. Çakar’ın durumu stabil olduğu belirtilirken, soruşturmadaki diğer kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Ameliyat geçiren Çakar'ın gözaltı kararının kaldırıldığı öğrenildi. Çakar'ın hastanede tedavisi devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir" açıklaması yaptı.