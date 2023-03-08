Bahmut’ta çatışmalar kritik seviyede

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA



Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar devam ediyor. Özellikle Bahmut’ta şiddetli savaş var. Rus birlikleri şehrin düştüğünü iddia ederken, Ukrayna ordusu şehre yeni birlikler yolluyor.





Ukrayna ordusunun yeni takviye yaptığı şehrin doğu kısmının tamamen Rus askerlerinin kontrolüne geçtiği duyuruldu.





Özel askeri Wagner Grubu yöneticisi Yevgeny Prigojin Wagner savaşçılarının Bahmut’un doğu kısmının kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Prigojin, Rus kuvvetlerinin, Bahmutka Nehri'nin doğusundaki tüm bölgeyi işgal etmeyi başardığını belirtti.





Buna karşılık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, savaşa hazır yeni birimleri şehrin batı kısmına transfer etmeye başlayarak Bahmutun tamamen kuşatılmasını engellemeye çalışıyor. İkmal yollarındaki mevzileri güçlendiriyor. Ayrıca, Chasov Yar'dan Bahmut yönüne Rus mevzilerine topçu atışlarını yoğunlaştırıyor.





Ayrıca Ukraynalı birlikler, Konstantinovka-Bakhmut otoyolunun yakınında karşı saldırıya geçerek olası bir geri çekilme rotası üzerinde kontrolü sağlamaya çalışıyor.





Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce Bahmut’un kontrol altına alınmasının Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma derinliklerine doğru yürüme imkanı vereceğini söyledi. Şehrin Donbass'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir savunma merkezi olduğunu vurguladı.





Ukrayna ordusu, Donetsk'i yeniden yoğun bir şekilde bombaladı: Petrovsky'de bir depo alanı ve Kievsky bölgesindeki bir sanayi bölgesi vuruldu.





Novobakhmutovka bölgesinde de çatışmalar var, Ukrayna askerleri kaybettikleri mevzileri geri kazanmaya çalışıyor ama Ruslar Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarını püskürtüyor.