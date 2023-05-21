Samanyolu Haber /Dünya / Bahmut yerle bir oldu, Rusya ve Ukrayna 'kontrol bizde' diyor /21 Mayıs 2023 12:26

Bahmut yerle bir oldu, Rusya ve Ukrayna 'kontrol bizde' diyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Bahmut'un 'kontrol altına alındığına' ilişkin açıklamasının ardından Putin, Wagner'i tebrik etti. Zelenskiy, Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği iddiasını reddetti.

SHABER3.COM

Rus paralı asker grubu Wagner'in Bahmut kentini tamamen kontrol altına aldıklarını ileri sürmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’i ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerleri tebrik etti. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut’un Rusya’nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, “Vladimir Putin, Artyömovsk’u (Bahmut) kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı ‘Wagner’ saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başarılı olan herkesin devlet madalyası ile ödüllendirileceği de aktarıldı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: BAHMUT KONTROL ALTINDA
Gazete Duvar'ın haberine göre Putin'in açıklamasından saatler önce Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'un 'kontrol altına alındığına' ilişkin bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Artyömovsk (Bahmut) taktik yönünde 'Güney' askeri birlikler grubunun topçu ve uçaklarının desteğiyle 'Wagner' saldırı müfrezelerinin taarruz eylemlerinin sonucunda Artyömovsk şehrinin kurtarılması tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİY İDDİALARI REDDETTİ 
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Moskova yönetiminin iddialarını yalanladı. Zelenskiy, uzun süredir Bahmut şehri etrafında devam eden çatışmalar nedeniyle kentin yerle bir olduğunu söyledi ancak Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği iddiasını reddetti. 

G7 zirvesi için Japonya'da bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki kentin kontrolünün Ukrayna'da olup olmadığı sorusuna "Çok acı, trajedi ama Bahmut bugün sadece kalplerimizde" yanıtını verdi. Ofisi daha sonra bir açıklama yaparak Zelenskiy'nin şehrin düştüğünü söylemediğini ifade etti.

BAHMUT NEDEN ÖNEMLİ?
Rusya-Ukrayna başladığı günden bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı bölge olan, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kenti ve çevresinde karşılıklı operasyonlar aylardan bu yana devam ediyor.  Savaşın kritik noktalarından olan Bahmut, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor. 

Kiev yönetimi, bölgesel bir nakliye ve lojistik merkezi olan Bahmut'un düşmesi durumunda Donbas'taki Sloviansk ve Kramatorsk gibi diğer şehirlerin de Kremlin'in kontrolüne geçebileceğinden endişeleniyor. Ayrıca Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor. Kentte kontrolü sağlayan Rusya'nın moral üstünlüğü ele geçirebileceği ifade ediliyor.

Savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut'ta, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının şehirden kaçtığı belirtiliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk'un açıklamasına göre, kentte 38'i çocuk 4 bin sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahmut yerle bir oldu, Rusya ve Ukrayna 'kontrol bizde' diyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:22