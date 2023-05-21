Bahmut yerle bir oldu, Rusya ve Ukrayna 'kontrol bizde' diyor

Rus paralı asker grubu Wagner'in Bahmut kentini tamamen kontrol altına aldıklarını ileri sürmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’i ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerleri tebrik etti. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut’un Rusya’nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, “Vladimir Putin, Artyömovsk’u (Bahmut) kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı ‘Wagner’ saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor” ifadeleri kullanıldı.







Açıklamada, başarılı olan herkesin devlet madalyası ile ödüllendirileceği de aktarıldı.





RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: BAHMUT KONTROL ALTINDA

Gazete Duvar'ın haberine göre Putin'in açıklamasından saatler önce Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'un 'kontrol altına alındığına' ilişkin bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Artyömovsk (Bahmut) taktik yönünde 'Güney' askeri birlikler grubunun topçu ve uçaklarının desteğiyle 'Wagner' saldırı müfrezelerinin taarruz eylemlerinin sonucunda Artyömovsk şehrinin kurtarılması tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.







ZELENSKİY İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Moskova yönetiminin iddialarını yalanladı. Zelenskiy, uzun süredir Bahmut şehri etrafında devam eden çatışmalar nedeniyle kentin yerle bir olduğunu söyledi ancak Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği iddiasını reddetti.





G7 zirvesi için Japonya'da bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki kentin kontrolünün Ukrayna'da olup olmadığı sorusuna "Çok acı, trajedi ama Bahmut bugün sadece kalplerimizde" yanıtını verdi. Ofisi daha sonra bir açıklama yaparak Zelenskiy'nin şehrin düştüğünü söylemediğini ifade etti.





BAHMUT NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya-Ukrayna başladığı günden bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı bölge olan, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kenti ve çevresinde karşılıklı operasyonlar aylardan bu yana devam ediyor. Savaşın kritik noktalarından olan Bahmut, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor.





Kiev yönetimi, bölgesel bir nakliye ve lojistik merkezi olan Bahmut'un düşmesi durumunda Donbas'taki Sloviansk ve Kramatorsk gibi diğer şehirlerin de Kremlin'in kontrolüne geçebileceğinden endişeleniyor. Ayrıca Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor. Kentte kontrolü sağlayan Rusya'nın moral üstünlüğü ele geçirebileceği ifade ediliyor.





Savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut'ta, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının şehirden kaçtığı belirtiliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk'un açıklamasına göre, kentte 38'i çocuk 4 bin sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.