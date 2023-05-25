Samanyolu Haber /Dünya / Bahmut'ta 20 binden fazla Wagner savaşçısı öldü /25 Mayıs 2023 07:16

Bahmut'ta 20 binden fazla Wagner savaşçısı öldü

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusunun verdiği rakam, birçok açıdan çelişkili olsa da uzmanlar Bahmut'ta on binlerce askerin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

SHABER3.COM

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Bahmut'taki mücadelede 20 bin savaşçısını kaybettiklerini bildirdi. Bu rakam 15 aydır sürmekte olan Ukrayna'daki savaşta mücadele etmeleri için eski hükümlülerden oluşan 50 bin kişilik grubun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Prigojin'in verdiği rakam, savaşta toplam 6 bin askerini yitirdiğini ileri süren Moskova'nın iddiasıyla da çelişiyor.

Bu rakamın ayrıca Sovyetler Birliği'nin resmi tahminlere göre 1979-1989 yılları arasındaki Afganistan Savaşı'nda kaybettiği 15 bin askerden de oldukça fazla olması dikkat çekti.

AP haber ajansına göre uzmanlar yalnızca dokuz aydır süregelmekte olan Bahmut savaşının on binlerce askerin hayatına mal olduğunu belirtiyor ve aralarında çok az eğitimle cepheye sürülen eski hükümlülerin olduğu bilgisini veriyor.

Rusya ile Ukrayna'nın açıklamaları çelişiyor

Prigojin birkaç gün önce yaptığı açıklamada Bahmut'u tamamen ele geçirdiklerini açıklamış ve 25 Mayıs'a kadar kentte kalmayı sürdüreceklerini, sonrasında ise kentin kontrolünü Rus ordusuna devredeceklerini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri Bahmut şehrini ele geçirdikleri için tebrik etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise kentte şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirterek mücadelenin henüz bitmediğine işaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in “Artık orada Bahmut diye bir kent kalmadı, Bahmut artık bizim kalbimizde yaşayacak.” şeklindeki ifadeleri yenilgiyi kabul etmek olarak anlaşılmış, daha sonra yapılan açıklama ile Ukraynalı liderin sözlerinin yanlış anlaşıldığı ifade edilmişti.

Bahmut, Rusya'nın geçen sonbaharda yasadışı olarak ilhak ettiği ve sadece kısmen kontrol ettiği dört vilayetten biri olan Donetsk'te yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahmut'ta 20 binden fazla Wagner savaşçısı öldü Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:43:27